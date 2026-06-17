山形市のタクシー会社「相互タクシー」が自己破産申請の準備に入ったことが分かりました。負債総額はおよそ4800万円だということです。帝国データバンク山形支店によりますと、自己破産申請の準備に入ったのは、山形市に本社のある「相互タクシー」です。「相互タクシー」は1969年に山形市錦町で創業。1999年に山形新幹線が新庄まで延線したことで県内の観光客が増加し、2001年3月期にはおよそ2億18