「極楽湯」と「RAKU SPA」グループ21店舗で、サンリオの「JOCHUM」たちとのコラボレーションキャンペーン“〜寝て起きて食べて極楽湯〜”を開催。オリジナルグッズやメニューが販売されるほか、コラボレーション風呂、館内装飾など内容もりだくさんです☆ 極楽湯・RAKU SPA サンリオ「JOCHUM」コラボレーションキャンペーン“〜寝て起きて食べて極楽湯〜” 開催期間：2026年7月9日(木)〜8月4日(火)開催店舗：極楽