日本航空（JAL）は、「JALアスリートアカデミー」を7月11日から12月26日まで各地で開催する。5年目となる今年度には、岩手県花巻市と北海道帯広市で初開催し、開催地域を広げる。日程は7月11日の北海道札幌市を起点に、10月11日から12日まで北海道旭川市、10月18日に岩手県花巻市、10月24日から25日まで鹿児島県奄美市、11月15日に北海道帯広市、12月19日にタイ・バンコク、12月20日に沖縄県国頭村、12月26日に長崎県諫早市を巡り