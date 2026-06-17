日本航空（JAL）は、「JALアスリートアカデミー」を7月11日から12月26日まで各地で開催する。

5年目となる今年度には、岩手県花巻市と北海道帯広市で初開催し、開催地域を広げる。日程は7月11日の北海道札幌市を起点に、10月11日から12日まで北海道旭川市、10月18日に岩手県花巻市、10月24日から25日まで鹿児島県奄美市、11月15日に北海道帯広市、12月19日にタイ・バンコク、12月20日に沖縄県国頭村、12月26日に長崎県諫早市を巡り、札幌市でスキー、それ以外の会場で陸上競技を行う予定。

あわせて、自治体と連携して実施する「JALスポーツキャラバン」を新設する。北海道、愛媛県、福岡県、佐賀県、宮崎県などJALと関わりの深い地域と共催し、未来のアスリートを目指す子どもから地域住民までを対象に、スポーツを通じた交流と地域活性化を図る。

JALスポーツキャラバンの開催スケジュールは、チームJAL公式インスタグラムアカウントで順次告知する。

JALアスリートアカデミーは、日本各地を巡りながら、子どもたちにスポーツの楽しさやそれぞれの競技スキルの上達に向けたアドバイスを直接伝え、地域との交流を育むプログラム。陸上競技・パラ陸上、フェンシング、スキーの日本を代表するアスリート・オリンピアンが、運動の基本となる「走る・跳ぶ・投げる」のトレーニングとともに、各競技の魅力を伝えながら指導する。