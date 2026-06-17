今春「たまごっち」とコラボしていた機能性表示食品「ピルクル」が、今度は８月に高橋文哉主演で実写版映画も公開される人気サッカーアニメ「ブルーロック」とコラボ。６月８日 (月) より「ピルクル×ブルーロック ピルクルで健康エゴイストになれ！パッケージ」が数量限定で販売中。生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株が含まれている機能性表示食品ピルクルは、ユーザーのライフスタイルにあわせて選べるよう多彩なラインナップを