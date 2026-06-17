球団発表ドジャースは15日（日本時間16日）、トミー・エドマン内野手を負傷者リスト（IL）から復帰させた。代わってサンティアゴ・エスピナル内野手が40人枠から外れるDFAとなった。エドマンは昨オフに右足首を手術し、今季は開幕からILに入っていた。ロバーツ監督は二塁、三塁、左翼で起用することを明かしている。エドマンと同じくユーティリティプレーヤーのエスピナルは今季打率.268、1本塁打。直近出場4試合ではいずれ