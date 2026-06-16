6月は「ジューンブライド」であり、この時期に結婚式を挙げる人もいると思います。ところで、友人から結婚の報告を受けた際や、友人の結婚式に出席した際、「おめでとう！」と心から喜びたいのに、なぜか喜べないと感じ、「自分はもしかして冷たい人間？」と思った経験がある人もいるかもしれません。【要注意】これが“うつ病”の可能性がある「症状」です（画像14枚）他人の幸せを喜びたいはずなのに喜べない場合、心の中で