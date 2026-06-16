ミルスペック級の本格ギアや“プロ仕様”と呼ばれるハイスペックなアイテムは、日常使いではオーバースペックに感じることもあります。しかし、アウトドアのような過酷な環境下でハードに使う場面では、そのタフさが大きな安心感につながります。さらに、実際にプロの現場で使われる機能には、男心をくすぐるロマンも。G-SHOCKの“MASTER OF Gシリーズ”は、まさにそんな本物志向の代表格。その中でも航空コンセプトの「GRAVITYMAS