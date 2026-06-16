大分県は16日、国交省出身の桑田副知事が退任し、新たに現交通政策局長で42歳の嶋川智尉氏を副知事に充てる方針を示しました。 【写真を見る】大分県・桑田副知事退任現交通政策局長が就任へ県史上最年少副知事に 6月末で退任する桑田龍太郎副知事（56）は16日に会見を開き、東九州新幹線や豊予海峡ルートの整備に向けた取り組みなど2年間を振り返りました。 国交省出身の桑田副知事は大分市の副市長を4年務め、大分