なすを餃子の皮の代わりに使うアイデアレシピ、試したことはありますか？挟んで焼く、くるくる巻く、レンジでチンするだけ、と作り方もさまざまで、どれも簡単に作れるとは思えないおいしさ！今日はそんな「なす餃子」のレシピを5つご紹介します。 ▼薄切りにして折り挟む「ヘルシーなす餃子」 なすを薄切りにして塩水でしんなりさせ、豚挽き肉と玉ねぎ・調味料を混ぜたタネを折り挟んで焼くレシピ。クックパッド内で人気検索1位