【なす買ったらまず試して】餃子の皮を使わないヘルシーな「なす餃子」

なすを餃子の皮の代わりに使うアイデアレシピ、試したことはありますか？挟んで焼く、くるくる巻く、レンジでチンするだけ、と作り方もさまざまで、どれも簡単に作れるとは思えないおいしさ！今日はそんな「なす餃子」のレシピを5つご紹介します。

▼薄切りにして折り挟む「ヘルシーなす餃子」

なすを薄切りにして塩水でしんなりさせ、豚挽き肉と玉ねぎ・調味料を混ぜたタネを折り挟んで焼くレシピ。クックパッド内で人気検索1位を獲得したこともあるほど、醤油ベースのタレとの相性も抜群です。

▼ピーラーでくるくる「ナス巻き焼き餃子」

ピーラーでリボン状に削いだなすに、キャベツとニラ入りの豚挽き肉のタネをのせてくるくる巻いて焼くレシピ。辛子ポン酢をつけていただくさっぱりした味わいが魅力で、暑い日もあっさり食べられそうです。

▼1000人以上が絶賛！レンジで簡単「なすのミルフィーユぎょうざ」

なすとひき肉のタネを交互に重ね、ラップをしてレンジで10分チンするだけのお手軽レシピ。オイスターソースと味噌の組み合わせで深みのある味に仕上がります。お好みでポン酢やごま油酢醤油をかけてどうぞ。火を使わないので子どもにお手伝いしてもらうのもよいでしょう。

▼大葉をきかせた「さっぱりヘルシー！ナス巻き餃子」

なすを薄切りにして塩をふってしんなりさせた後、大葉入りの豚ひき肉のタネを巻いて焼くレシピ。大葉のさわやかな香りがポイントで、ポン酢との相性もよく、さっぱりとした後味が楽しめます。

▼輪切りなすでサンド！「ジューシーなす餃子」

なすを輪切りにして、キャベツ・ニラ・長ねぎ・にんにく・しょうが入りの本格的な餃子のタネを挟んで蒸し焼きにするレシピ。片栗粉でコーティングすることで形が崩れずにこんがりと焼き上がります。しょうがポン酢でさっぱりいただきましょう。





挟む、巻く、重ねる、サンドする…なすの使い方ひとつで、こんなにバリエーション豊かな「なす餃子」が楽しめます。なすがたっぷり余ったときにもぴったりなので、みなさんもぜひ試してみてくださいね。