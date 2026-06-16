スリムなヘッドライトとハニカムグリルの新世代タフに働くトヨタ・ハイラックスが、9代目へモデルチェンジした。英国の場合、フォード・レンジャーと並んで、ダブルキャブ・ピックアップトラックの2大勢力となっているが、ライバルの増加で今後の競争は激しさを増すと、同社は見込んでいる。【画像】破性そのまま洗練性向上トヨタ・ハイラックス競合クラスのピックアップたち全149枚「完全な新設計」というトヨタの主張を象