１６日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３４８．７２ポイント（１．４０％）安の２４４９３．９５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３５．６９ポイント（１．６２％）安の８２４０．０５ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は２４９８億８５００万香港ドル（約５兆１１５１億円）に縮小している（１５日は３１６４億３８３０万香港ドル）。投資家心理が