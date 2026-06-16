１６日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３４８．７２ポイント（１．４０％）安の２４４９３．９５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３５．６９ポイント（１．６２％）安の８２４０．０５ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は２４９８億８５００万香港ドル（約５兆１１５１億円）に縮小している（１５日は３１６４億３８３０万香港ドル）。

投資家心理が悪化する流れ。中国経済の先行き不安が強まっている。取引時間中に公表された中国の月次経済統計は、総じて弱い内容だった。５月の小売売上高は前年同月比０．６％減と、２０２２年１２月以来、３年５カ月ぶりのマイナス成長。１〜５月の不動産開発投資は１６．２％減と、予想以上に縮小した。指数は下げ幅を徐々に広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が９．９％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が７．１％安、不動産管理サービスの華潤万象生活（１２０９／ＨＫ）が５．１％安と下げが目立った。

セクター別では、消費が安い。レストランの九毛九国際ＨＤ（９９２２／ＨＫ）が７．４％、ハイパーマーケットの高キン零售（６８０８／ＨＫ）が５．５％、冷凍食品の安井食品集団（２６４８／ＨＫ）が５．１％、酒造の華潤ビールＨＤ（２９１／ＨＫ）が４．６％、機能性飲料の東鵬飲料（集団）（９９８０／ＨＫ）が３．９％、ゴールドジュエリーの老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が３．７％、スポーツ用品の李寧（２３３１／ＨＫ）が３．５％ずつ下落した。

中国の不動産セクターも急落。龍湖や華潤万象のほか、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が７．２％安、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）と中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）がそろって６．３％安、旭輝（８８４／ＨＫ）が６．１％安で引けた。

医薬セクターもさえない。四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が６．５％安、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．７％安、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が３．６％安、艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が２．７％安で取引を終えた。

半面、中国証券セクターの一角はしっかり。中信証券（６０３０／ＨＫ）が４．３％、広発証券（１７７６／ＨＫ）が３．６％、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が２．６％、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が１．４％ずつ上昇した。

他の個別株動向では、濃縮りんごジュース大手の煙台北方安徳利果汁（煙台アンドレ・ジュース：２２１８／ＨＫ）が２５．８％高。電子材料分野に新規参入することが材料視されている。同社は１５日引け後、プリント基板（ＰＣＢ）材料メーカーである寧波甬強科技有限公司の支配権取得に向けた枠組み協定を結んだと発表。潤沢な財務余力を背景に、新たな成長エンジンを模索した格好だ。

本土マーケットは３日ぶり反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１１％安の４０９１．８９ポイントで取引を終了した。不動産が安い。消費、エネルギー、運輸、医薬、銀行・保険、自動車、公益なども売られた。半面、ハイテクは高い。素材、証券、インフラ建設の一角も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）