【ULTRA SUMMER in IKEBUKURO】 開催期間：7月3日～16日 場所：池袋PARCO キービジュアル 池袋PARCOは、円谷プロダクションの「ウルトラシリーズ」とのコラボ企画「ULTRA SUMMER in IKEBUKURO」を東京都の池袋PARCOにて開催する。開催期間は7月3日より16日まで。 7月に60周年を迎える「ウルトラシリーズ」の企画が池袋のPARCOにて開催される。ア