【ULTRA SUMMER in IKEBUKURO】 開催期間：7月3日～16日 場所：池袋PARCO

キービジュアル

池袋PARCOは、円谷プロダクションの「ウルトラシリーズ」とのコラボ企画「ULTRA SUMMER in IKEBUKURO」を東京都の池袋PARCOにて開催する。開催期間は7月3日より16日まで。

7月に60周年を迎える「ウルトラシリーズ」の企画が池袋のPARCOにて開催される。アーティストのTAPPEI氏による描き下ろしキービジュアルを展開するほか、シリーズ60周年を記念するオリジナルアパレル商品などを販売する「ULTRAMAN LIMITED POP UP SHOP」が登場する。

TAPPEI氏のコメント

誰もが憧れたであろうウルトラマン、僕もその1人です。

小さい頃に何度もスペシウム光線を出そうと試みました。僕としては出せているつもりでしたが誰も倒せなかったので出ていなかったんでしょう。

今回こういった形で光線を出せて、また一つ夢が叶いました。そう考えると、誰もが自分のやり方でウルトラマンになれるのだろうと思いました。素敵なご機会をいただきありがとうございました。

【商品ラインナップ】

Daily T-shirts "ULTRAMAN" feat.吉村生成 価格:8,800円/Color:White/Size:M・XL

M/TAG T-shirts "ULTRASEVEN" feat.MonkeyDesign 価格:11,000円/Color:White・Black/Size:M・XL

M/TAG T-shirts "Eleking" feat.佐藤良真 価格:11,000円/Color:White・Black/Size:M・XL

M/TAG T-shirts "ULTRAMAN TIGA" 価格:11,000円/Color:Black/Size:M・XL

ULTRA SKY T-shirts/価格:8,800円

【抽選会景品ラインナップ】

ブルマァク ゼロ&ベリアルセット ブルマァクウルトラマンゼロ(TSUBURAYA限定カラー)Ver.2

ブルマァク ゼロ&ベリアルセット ブルマァク ウルトラマンベリアル(TSUBURAYA限定カラー)Ver.2

大怪獣シリーズ ウルトラマン(Aタイプ)ツブラヤストア限定版

大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATIONグリッターティガ スペシャルエディション

選べるぷちマスコット ぷちマスコットキーホルダーウルトラマン

選べるぷちマスコット ぷちマスコットキーホルダーウルトラマンゼロ

TAPPEIコラボキービジュアルコーチジャケット (ビニールバッグ付き)

TAPPEIコラボキービジュアルトートバッグ

TAPPEI 直筆サイン入り本キャンペーンビジュアルポスター

PARCOメンバーズ限定特典：TAPPEIコラボビジュアルホログラムステッカー

飲食店舗の利用でTAPPEIコラボビジュアルステッカーがプレゼント

SNSキャンペーン「TAPPEI直筆サイン入り本キャンペーンビジュアルポスター」

「SHUWATCH with U」同時開催

(C)円谷プロ

