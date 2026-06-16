16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比350円高の6万9750円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 72701.63円ボリンジャーバンド3σ 70074.55円ボリンジャーバンド2σ 69750.00円16日夜間取引終値 69317.50円15日日経平均株価現物終値 67447.48円ボリンジャーバンド1σ 66786.00円5日移動平均 66130.00円一目均衡表・転換線 6