　16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比350円高の6万9750円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

72701.63円　　ボリンジャーバンド3σ
70074.55円　　ボリンジャーバンド2σ
69750.00円　　16日夜間取引終値
69317.50円　　15日日経平均株価現物終値
67447.48円　　ボリンジャーバンド1σ
66786.00円　　5日移動平均
66130.00円　　一目均衡表・転換線
64820.40円　　25日移動平均
64625.00円　　一目均衡表・基準線
62193.32円　　ボリンジャーバンド-1σ
59566.25円　　ボリンジャーバンド2σ
59315.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59232.53円　　75日移動平均
57120.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56939.17円　　ボリンジャーバンド3σ
53180.90円　　200日移動平均

株探ニュース