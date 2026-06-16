日経225先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比350円高の6万9750円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
72701.63円 ボリンジャーバンド3σ
70074.55円 ボリンジャーバンド2σ
69750.00円 16日夜間取引終値
69317.50円 15日日経平均株価現物終値
67447.48円 ボリンジャーバンド1σ
66786.00円 5日移動平均
66130.00円 一目均衡表・転換線
64820.40円 25日移動平均
64625.00円 一目均衡表・基準線
62193.32円 ボリンジャーバンド-1σ
59566.25円 ボリンジャーバンド2σ
59315.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59232.53円 75日移動平均
57120.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56939.17円 ボリンジャーバンド3σ
53180.90円 200日移動平均
株探ニュース
72701.63円 ボリンジャーバンド3σ
70074.55円 ボリンジャーバンド2σ
69750.00円 16日夜間取引終値
69317.50円 15日日経平均株価現物終値
67447.48円 ボリンジャーバンド1σ
66786.00円 5日移動平均
66130.00円 一目均衡表・転換線
64820.40円 25日移動平均
64625.00円 一目均衡表・基準線
62193.32円 ボリンジャーバンド-1σ
59566.25円 ボリンジャーバンド2σ
59315.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59232.53円 75日移動平均
57120.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56939.17円 ボリンジャーバンド3σ
53180.90円 200日移動平均
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