お口の健康づくりをサポートする歯科衛生士。歯科医師の診療補助が主な役割だが、新たな活躍の場が広がっているという。＊＊＊【実際の写真】歯科衛生士どうしで「麻酔」を…初の「人体実習」の現場「打ってはいけないと思い込んでいる」真剣なまなざしで注射器を持つ若いデンタルスタッフと、その横で指導する歯科麻酔認定医。よくあるクリニックの一風景にも見えるが、実はこれ、歯科衛生士が局所麻酔を実践的に学んでい