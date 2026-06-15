タレントで元セクシー女優の明日花キララが、6月15日に自身のXを更新。福岡で開催された格闘技イベント「BreakingDown20」に出席したことを報告した。だが、同大会で披露した明日花の近影に、Xでは衝撃を受ける声が続出している。《たった1分、数分の試合その瞬間のために何ヶ月も努力してきて、人生を懸けて挑んでいる姿にいつも胸を打たれます》15日、自身のXでこうつづった明日花。白い光沢のあるドレスを身にまとい、髪