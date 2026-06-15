梅雨前は、洗面所周りの収納を見直す絶好のタイミング。洗面所は湿気がこもりやすく、棚や引き出しにものがつまっていると風通しが悪くなるうえ、掃除もしづらくなります。そこで今回は、15年以上ミニマルライフを続けているブロガーの筆子さん（60代）に、「手放して、掃除も収納もぐっとラクになった」という4つのアイテムを教えてもらいました。1：試供品・販促でもらったコスメまず見直したいのは、化粧品のサンプルです。ホテ