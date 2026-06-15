YOASOBIのコンポーザー、ボカロPとして成長をし続けるAyaseが、ソロEP『dialogue』を発表した。全曲ノンタイアップ、自ら作詞・作曲・編曲・歌唱まで手がけた5曲には、ライブハウスで声を振り絞っていた10代の記憶、ボカロとの出会い、そしてYOASOBIで想像を超える景色を見てきた今のAyaseだからこそ歌える言葉がある。取材翌日に公開された「うるさ」MVでは、匿名社会の視線とノイズをコミカルかつ鋭利に可視化。なぜ今、ここまで