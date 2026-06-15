Ayaseが語る、自分の声で歌う必然 YOASOBIの先でつながったライブハウスの記憶
YOASOBIのコンポーザー、ボカロPとして成長をし続けるAyaseが、ソロEP『dialogue』を発表した。全曲ノンタイアップ、自ら作詞・作曲・編曲・歌唱まで手がけた5曲には、ライブハウスで声を振り絞っていた10代の記憶、ボカロとの出会い、そしてYOASOBIで想像を超える景色を見てきた今のAyaseだからこそ歌える言葉がある。取材翌日に公開された「うるさ」MVでは、匿名社会の視線とノイズをコミカルかつ鋭利に可視化。なぜ今、ここまでむき出しの姿を世界に見せようとしたのか。Ayaseの現在地を聞いた。
書きたいものを書いた先に、”対話”というテーマがあった
ー『dialogue』はどういうマインドから始まったんですか？
Ayase：本当に、ここからソロを本格的にやっていこうという皮切りの一枚なので。今までもソロをちょこちょことは出していたんですけど、1年、2年に1曲とか、タイアップをいただいたタイミングでお仕事として受けることが多かったんです。でも、ちゃんと自分が自分のために歌いたいものとして作品を作る、みたいなことは、YOASOBIを始めてから初ぐらいのことだったので。
まず一旦すごくシンプルに、書きたいものを書こうという気持ちで書きました。最終的に『dialogue』、”対話”というテーマに結びついたのも、そのテーマで書こうと決めたというより、集まった曲たちすべてに共通するテーマが”対話”だった、という感じなんですよね。今自分が感じている気持ちから、そのまま直結して生まれた楽曲たちを5曲集めたという感じです。
ーYOASOBIやタイアップありきのソロ曲とは、湧き出てくる場所が違った？
Ayase：そうですね。YOASOBIは、お話をいただいてから制作する楽曲が基本的に多いので、もちろん自分が今作りたいサウンドや言いたいメッセージは込めつつも、最初にあるのは、いい意味で「皆がめっちゃ喜んでくれる曲を作りたい」ということだったりするんです。出されたお題に対して120点以上を叩き出して信頼を得る、みたいなところにゲーム性のようなものも感じているし、それが楽しい。自分を核に持ちつつも、ある種コスプレしている感覚もあるというか。
でも、このEPはそれとはまったく別です。誰から求められてやっているわけでもないし、やらなくてもいいことだし。ただ自分がやりたいからやった。やりたいことだけをやった、という感じですね。
ーサウンドにも、これまでとは違う剥き出し感があると思いました。
Ayase：トラック数がめっちゃ少ないです。使っている楽器とか音の数は、YOASOBIに比べると全部半分以下ぐらい。今回は速度を大事にしたかったんです。今思って、今書いて、今歌ったこれをすぐ出したいから、「こう聴かれたい」とか「こういうギミックを入れよう」と考えている時間がもったいないなと思った。編曲にあまり時間をかけず、かなり”録って出し”っぽく作りました。それをやったらどうなるかという実験でもありましたね。
ーEPに収録された5曲は、どういう流れでできたんですか？
Ayase：ソロを本格的にやろうと決めた日の夜に、バーッと思い浮かんだものをザーッとデモにして、4曲がその時点で上がったんです。ツアー中だったのでホテルにいて、有線イヤホンをパソコンに挿して、そのマイクでデモを録りました。その4曲をまとめたEPにして、Ayaseという一人のミュージシャンとしての歴史の一つ目にしようと思った。そこからもう一つ作りたいものができて、5曲になった形ですね。
ー”曲が降りてきた”という感覚に近い？
Ayase：降ってきたというより、にじみ出てきた感じですね。俺、自分のソロを自分で本当に歌いたかったんだな、と自覚した日の夜だったんです。その自覚をしたからには絶対にやらないと、自分は人生で後悔するだろうと思った。自覚と決意が同時に発生した瞬間に、「じゃあどんな歌か」と思ったら、すでにあった。じわーっとメロディやリズムで出てきたものを拾い集める感じでした。
ー『dialogue』はどういうマインドから始まったんですか？
Ayase：本当に、ここからソロを本格的にやっていこうという皮切りの一枚なので。今までもソロをちょこちょことは出していたんですけど、1年、2年に1曲とか、タイアップをいただいたタイミングでお仕事として受けることが多かったんです。でも、ちゃんと自分が自分のために歌いたいものとして作品を作る、みたいなことは、YOASOBIを始めてから初ぐらいのことだったので。
まず一旦すごくシンプルに、書きたいものを書こうという気持ちで書きました。最終的に『dialogue』、”対話”というテーマに結びついたのも、そのテーマで書こうと決めたというより、集まった曲たちすべてに共通するテーマが”対話”だった、という感じなんですよね。今自分が感じている気持ちから、そのまま直結して生まれた楽曲たちを5曲集めたという感じです。
ーYOASOBIやタイアップありきのソロ曲とは、湧き出てくる場所が違った？
Ayase：そうですね。YOASOBIは、お話をいただいてから制作する楽曲が基本的に多いので、もちろん自分が今作りたいサウンドや言いたいメッセージは込めつつも、最初にあるのは、いい意味で「皆がめっちゃ喜んでくれる曲を作りたい」ということだったりするんです。出されたお題に対して120点以上を叩き出して信頼を得る、みたいなところにゲーム性のようなものも感じているし、それが楽しい。自分を核に持ちつつも、ある種コスプレしている感覚もあるというか。
でも、このEPはそれとはまったく別です。誰から求められてやっているわけでもないし、やらなくてもいいことだし。ただ自分がやりたいからやった。やりたいことだけをやった、という感じですね。
ーサウンドにも、これまでとは違う剥き出し感があると思いました。
Ayase：トラック数がめっちゃ少ないです。使っている楽器とか音の数は、YOASOBIに比べると全部半分以下ぐらい。今回は速度を大事にしたかったんです。今思って、今書いて、今歌ったこれをすぐ出したいから、「こう聴かれたい」とか「こういうギミックを入れよう」と考えている時間がもったいないなと思った。編曲にあまり時間をかけず、かなり”録って出し”っぽく作りました。それをやったらどうなるかという実験でもありましたね。
ーEPに収録された5曲は、どういう流れでできたんですか？
Ayase：ソロを本格的にやろうと決めた日の夜に、バーッと思い浮かんだものをザーッとデモにして、4曲がその時点で上がったんです。ツアー中だったのでホテルにいて、有線イヤホンをパソコンに挿して、そのマイクでデモを録りました。その4曲をまとめたEPにして、Ayaseという一人のミュージシャンとしての歴史の一つ目にしようと思った。そこからもう一つ作りたいものができて、5曲になった形ですね。
ー”曲が降りてきた”という感覚に近い？
Ayase：降ってきたというより、にじみ出てきた感じですね。俺、自分のソロを自分で本当に歌いたかったんだな、と自覚した日の夜だったんです。その自覚をしたからには絶対にやらないと、自分は人生で後悔するだろうと思った。自覚と決意が同時に発生した瞬間に、「じゃあどんな歌か」と思ったら、すでにあった。じわーっとメロディやリズムで出てきたものを拾い集める感じでした。