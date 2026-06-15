県の新たな留学支援制度を利用して海外留学する高校生たちの壮行会が6月14日、徳島市で開かれました。この留学支援制度は、高校生らの海外留学を支援することで地域の新たなリーダーを育成しようと、県内の産官学が連携して2026年度に新たに始めたものです。14日は、第1期生に選ばれた県内16の高校や高専の生徒50人と、県や協賛企業の関係者が出席し、壮行会がおこなわれました。この制度では、国からの交付金や県費、