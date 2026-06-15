県議会6月定例会が、6月15日に開会しました。所信表明で後藤田知事は、「長引く物価高騰など、喫緊の課題に迅速に対応する」と述べました。15日に開会した県議会6月定例会。所信表明で後藤田知事は、補正予算の編成方針について次のように述べました。（後藤田 知事）「長引く物価高騰や中東情勢に対応する、県民生活事業活動の下支えや、公共事業をはじめとする安全・安心な暮らしの実現、魅力的な地域づくりなど、喫緊の課題に迅