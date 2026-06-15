スウェーデンはW杯初戦でチュニジアに5-1で勝利スウェーデン代表は、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でチュニジア代表と対戦し、5-1で勝利した。この試合で、FWアレクサンデル・イサクとFWヴィクトル・ギェケレシュが互いにアシストを記録してゴールを奪う活躍を見せた。日本代表と同組で今後対戦を控えるスウェーデンの強力な攻撃陣に対し、海外サッカーアナリストが、世界最高峰のストライカー同士によるコンビネ