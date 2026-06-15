改名によるリブランディング成功の代表例が王子ネピア「鼻セレブ」（旧称：モイスチャーティシュ）。コラボパッケージの展開も多い（写真は2016年に始まった旭山動物園とのコラボ）あらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説。得意のデ