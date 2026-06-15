【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い ©ABCテレビ いよいよアウトドアが楽しい季節が到来。その中でも、最近ますます人気を集めているのが「キャンプ」で、いまや家族で楽しめる趣味として定着している。しかし「荷物が多くて大変そう」「テントを立てるのが難しそう」など、ハードルが高いのも事実。なるみと岡村も興味はあるものの、なかなか手が出せない