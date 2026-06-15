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いよいよアウトドアが楽しい季節が到来。その中でも、最近ますます人気を集めているのが「キャンプ」で、いまや家族で楽しめる趣味として定着している。しかし「荷物が多くて大変そう」「テントを立てるのが難しそう」など、ハードルが高いのも事実。なるみと岡村も興味はあるものの、なかなか手が出せないという。

そこで、6月15日（月）放送「なるみ・岡村の過ぎるTV」は… 大阪・京都・兵庫・滋賀のキャンプ場に24時間張り込みし、関西のキャンパー100人を取材。ファミリーキャンパーはどのようにキャンプを楽しんでいるのか、徹底調査する。

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スタジオには、吉本きってのキャンパー芸人、吉本新喜劇の吉田裕と若手コンビ・いつもたいしゃのシンジ君を迎える。実は先日の放送で、妻・前田真希からソロキャンプの道具ばかり集めていると暴露された吉田。とてもファミリーキャンプを楽しんでいるとは思えない様子で、一同から疑いの目を向けられる。一方、シンジ君はボーイスカウト歴20年以上。過去にはケニアで19泊20日のキャンプを経験したという本物のキャンパーだ。

まずは、関西各地のキャンプ場で、世のキャンパーたちの１日を追う。早朝、あるキャンプ場でファミリーのパパが挑んでいたのは、テントの設営。初心者にとっては難しい作業で、キャンプ初心者のパパ達はかなり手こずっている…しかし実は今、その心配を解消する便利過ぎるテントがあった！

そしてお昼になると、各家庭でとりかかるのがキャンプ飯。取材していくと、料理人はほとんどがパパであることが判明する。そこで、パパたちが腕を振るう自慢のヒーローキャンプ飯を紹介！

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スタジオでも、吉田とシンジ君が「子ども達に振る舞いた過ぎる“俺のキャンプ飯”」をなるみ、岡村らに披露。シンジ君が作るのは、なんとパン。お手軽な材料と炭火、棒があれば誰でも簡単に出来るという。かたや、吉田が作るのはチャーハン。「『天下一品』で10年間アルバイトをしていた」と自信満々の吉田は、中華鍋にこだわりの材料を入れ、手際よく調理するが…それぞれのキャンプ飯、そのお味は？

そんなファミリーキャンプで意外と難しいのが、フリータイムの過ごし方。そこで、子どもが飽きることなく遊べ、パパもゆっくりできるというアクティビティが充実し過ぎるキャンプ場を紹介する。

そして、キャンプ場で日が沈むと始まるのが、夕食の準備。どんなキャンプ飯を作っているのか、いい匂いがするテントを直撃する。さらにこの後も、夜明けまで丸1日キャンパーたちに密着し、キャンプの醍醐味を追う。

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また、吉田とシンジ君は「これを持っておけば間違いない」という私物のキャンプグッズを紹介。シンジ君はかさばらない焚き火台など、子どもと行くキャンプにも便利で実用的な道具を披露する。一方、吉田が持参したのは、大きなトナカイの毛皮やフィンランド製の２万円のコップなど、おしゃれで高価なアイテムばかり。吉田は必死にその良さを力説するが…。

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なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は６月15日(月)よる11時10分から放送。TVerでも無料配信。



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