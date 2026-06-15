■FIFAワールドカップ2026グループF第1節会場：ダラス・スタジアム／6月15日（月）5時キックオフ『FIFAワールドカップ2026』グループF第1節のオランダ代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。8大会連続8度目のワールドカップで「最高の景色を」目指す日本代表。システムはお馴染みの「3−4−2−1」が予想されるなか、森保一監督はゴールマウスをGK鈴木彩艶に託し、最終ラインには右から渡辺剛、谷口彰悟、