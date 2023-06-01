ホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間15日・シカゴ）ドジャース・大谷翔平投手が14日（日本時間15日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。申告敬遠で勝負を避けられた。敵地にも関わらずブーイングが響いた。11日（同12日）の敵地・パイレーツ戦の7回に「左膝の炎症」で代打を送られて途中交代。検査で骨などに異常はなかったものの、12