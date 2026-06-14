【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していたゆずはこと雨宮由乙花が6月11日、自身のInstagramのストーリーズを更新。「痩せる丼」を公開し、反響を呼んでいる。【写真「今日好き」美女、妹と合計35kg減量したお手製ご飯◆雨宮ゆずは、手作りの痩せる丼披露雨宮は、「今日はYouTube撮影day みるきと痩せる丼作った」と報告し、完成し