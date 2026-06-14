「今日好き」雨宮由乙花、ダイエット中のお手製「痩せる丼」公開に反響「具だくさんで凄く美味しそう」「真似して作ってみます」
【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していたゆずはこと雨宮由乙花が6月11日、自身のInstagramのストーリーズを更新。「痩せる丼」を公開し、反響を呼んでいる。
【写真「今日好き」美女、妹と合計35kg減量したお手製ご飯
雨宮は、「今日はYouTube撮影day みるきと痩せる丼作った」と報告し、完成した料理の写真を投稿。しらすやオクラ、キムチ、韓国のりなどのヘルシーな具材を乗せ、中央に卵黄をトッピングした丼を披露している。
また「納豆も味付けなしだよ ダイエット中…」とつづり健康やスタイル維持を意識していることも明かしており、同日の投稿では妹の雨宮未苺（あめみや・みるき）と合わせて35kg体重を落としたこともつづっている。
この投稿には「具だくさんで美味しそう」「ダイエットに最適なメニューですね」「ネバネバ系とピリ辛の組み合わせが最高」「真似して作ってみます」「色合いも綺麗」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。由乙花は6度出演し、雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルとしても活動していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真「今日好き」美女、妹と合計35kg減量したお手製ご飯
◆雨宮ゆずは、手作りの痩せる丼披露
雨宮は、「今日はYouTube撮影day みるきと痩せる丼作った」と報告し、完成した料理の写真を投稿。しらすやオクラ、キムチ、韓国のりなどのヘルシーな具材を乗せ、中央に卵黄をトッピングした丼を披露している。
◆雨宮ゆずはの投稿に反響
この投稿には「具だくさんで美味しそう」「ダイエットに最適なメニューですね」「ネバネバ系とピリ辛の組み合わせが最高」「真似して作ってみます」「色合いも綺麗」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。由乙花は6度出演し、雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルとしても活動していた。（modelpress編集部）
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