北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は14日（日本時間15日）に1次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。決戦に向け、チームはダラスで前日練習を行った中で、現地のグラウンドに足を運んでいた美女の姿に視線が集まっている。決戦前のチームに熱い視線を送った。話題の代表アウェーユニホームを纏って、Vサインを決めていたのはサッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優佳。現地レポー