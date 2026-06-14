北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は14日（日本時間15日）に1次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。決戦に向け、チームはダラスで前日練習を行った中で、現地のグラウンドに足を運んでいた美女の姿に視線が集まっている。

決戦前のチームに熱い視線を送った。

話題の代表アウェーユニホームを纏って、Vサインを決めていたのはサッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優佳。現地レポートを自身のXで予告していた中、14日に更新された投稿では「日本代表の前日練習を見学させていただきました！」とつづり、練習場で撮った記念の1枚を添えていた。

「これまで以上に気を引き締めつつも、強度も上げたアップにも声をかけあって取り組んでいて、各々の主体的な姿勢を実感いたしました」と伝えた。

さらに「センターバックのポジショニングや、縦の連携など、オランダの隙とも言える部分を序盤から集中して刈り取っていけるか、日本の底力を応援しております」と、サッカー通らしく展望を記した。

ファンからは「ユニめっちゃ似合ってる」「勝利の女神！」と現地での姿に反響が寄せられた他、投稿の文面に対しては「さすがプロ解説者」「相変わらずサッカースキルの高いポスト」「コメントが専門家過ぎてさすが」との指摘も上がった。

日本はオランダ、チュニジア、スウェーデンと同組。注目のオランダ戦は日本時間15日の午前5時開始予定となっている。



（THE ANSWER編集部）