【モデルプレス＝2026/06/14】「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された。MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当し、総勢70人超のゲストが集結。約4時間半にわたってファッションショーやアーティストライブが展開され、会場は歓声に包まれた。【写真】人気インフルエンサーが美脚披露◆トップバッターは