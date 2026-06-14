【学生ランウェイ】名古屋で初開催 「今日好き」歴代メンバー・きゅるりんってしてみてら総勢70人が登場 初の“名古屋選抜モデル”も決定
【モデルプレス＝2026/06/14】「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された。MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当し、総勢70人超のゲストが集結。約4時間半にわたってファッションショーやアーティストライブが展開され、会場は歓声に包まれた。
【写真】人気インフルエンサーが美脚披露
イベントトップを飾ったのは、クリエイターのおさきとYouTuberのさくら。美しい脚が際立つミニスカートの制服風コーディネートで登場し、冒頭から会場を華やかに彩った。そして、2人はサブMCにも挑戦。おさきは「初MCですごく緊張しています」と語っていたが、その後もさくらと共に抜群のコンビネーションを発揮しながら、イベントを進行していた。
さらに、「GAKUSEI RUNWAY SPECIAL STAGE」では、ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音、藤田みあ、代田萌花、河村叶翔、今井暖大、林京介などのおなじみのメンバーが制服姿で登場。愛嬌溢れるポージングで会場を沸かせていた。
また、乃木坂46の元メンバーで、現在はモデル・クリエイティブディレクターとして活動している川後陽菜や、Netflixの恋愛サバイバル番組「脱出おひとり島」シーズン1に出演したインフルエンサー・モデルのシン・ジヨン（Shin Ji-yeon）もランウェイに降臨。クールなスタイリングで大人な魅力を放っていた。
ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者がモデルとしてランウェイを闊歩。全27人の美しいスタイルに会場は釘付けになり、"幻"の存在とも言われるキャバ嬢・きほは最後に登場し、圧巻のオーラを放っていた。
さらに、ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（隔週水曜日23時〜）から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」のパフォーマンスも。制服姿で登場し、番組のテーマソング「Go for it!!」を披露。息ピッタリのパフォーマンスで視線を集めた。
Z世代を中心に人気が上昇中のアイドルグループ・きゅるりんってしてみてもランウェイとアーティストステージに登場。普段はメンバーカラーの衣装を着用しているが、雰囲気をガラリと変えた青の衣装で新鮮なスタイリングを見せた。ライブでは、TikTokを中心にバズを生んだ楽曲4曲を披露していた。
また、インフルエンサー・一生友子のひなことユナ地元の名古屋で凱旋パフォーマンス。可愛らしいセーラー服姿で初々しさ溢れるステージを届けた。8人組メンズダンス＆ボーカルグループ・ALL INは、活気あふれるパワフルなパフォーマンスで会場を盛り上げていた。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーのらがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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◆トップバッターはおさき＆さくら
イベントトップを飾ったのは、クリエイターのおさきとYouTuberのさくら。美しい脚が際立つミニスカートの制服風コーディネートで登場し、冒頭から会場を華やかに彩った。そして、2人はサブMCにも挑戦。おさきは「初MCですごく緊張しています」と語っていたが、その後もさくらと共に抜群のコンビネーションを発揮しながら、イベントを進行していた。
さらに、「GAKUSEI RUNWAY SPECIAL STAGE」では、ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音、藤田みあ、代田萌花、河村叶翔、今井暖大、林京介などのおなじみのメンバーが制服姿で登場。愛嬌溢れるポージングで会場を沸かせていた。
また、乃木坂46の元メンバーで、現在はモデル・クリエイティブディレクターとして活動している川後陽菜や、Netflixの恋愛サバイバル番組「脱出おひとり島」シーズン1に出演したインフルエンサー・モデルのシン・ジヨン（Shin Ji-yeon）もランウェイに降臨。クールなスタイリングで大人な魅力を放っていた。
◆「CHANCE ＆ CHANGE」出演者も華やかにランウェイ
ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者がモデルとしてランウェイを闊歩。全27人の美しいスタイルに会場は釘付けになり、"幻"の存在とも言われるキャバ嬢・きほは最後に登場し、圧巻のオーラを放っていた。
さらに、ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（隔週水曜日23時〜）から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」のパフォーマンスも。制服姿で登場し、番組のテーマソング「Go for it!!」を披露。息ピッタリのパフォーマンスで視線を集めた。
◆「きゅるりんってしてみて」ら3組がライブ
Z世代を中心に人気が上昇中のアイドルグループ・きゅるりんってしてみてもランウェイとアーティストステージに登場。普段はメンバーカラーの衣装を着用しているが、雰囲気をガラリと変えた青の衣装で新鮮なスタイリングを見せた。ライブでは、TikTokを中心にバズを生んだ楽曲4曲を披露していた。
また、インフルエンサー・一生友子のひなことユナ地元の名古屋で凱旋パフォーマンス。可愛らしいセーラー服姿で初々しさ溢れるステージを届けた。8人組メンズダンス＆ボーカルグループ・ALL INは、活気あふれるパワフルなパフォーマンスで会場を盛り上げていた。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーのらがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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