[6.13 W杯B組第1節 カタール 1-1 スイス]国際サッカー連盟(FIFA)は現地時間13日に行われた北中米ワールドカップB組第1節・カタール代表対スイス代表のPK判定シーンについて、オフサイドではなかったことを示す証拠画像を公開した。この試合の前半13分、スイスが右サイドからクロスを上げるとFWブレール・エンボロの折り返しをMFレモ・フロイラーが収めたところでGKマフムド・アブナダに倒されてPKを獲得した。ただエンボロとフ