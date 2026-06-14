ホワイトソックス戦で8回1/3を投げて1失点と好投し7勝目【MLB】ドジャース 7ー1 Wソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板し、8回1/3を投げて被安打1、1失点の快投で今季7勝目を挙げた。9回に被弾して大記録は逃したものの、圧倒的な投球を見せた右腕に対し、女房役を務めたダルトン・ラッシング捕手も称賛の言葉を送っている。初回から相手打