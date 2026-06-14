6月12日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。“セクシービデオの帝王”で『全裸監督』（Netflix）のモデルとなった村西とおるが、FBIに逮捕され裁判で懲役370年を求刑された理由を明かした。【映像】FBIに逮捕され懲役370年を求刑された衝撃の理由『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリ