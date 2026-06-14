中日Jr.を2度の日本一…元監督の湊川誠隆氏が推進した「守備重視」のチーム編成プロ野球への“登竜門”と称されるNPBジュニアチームのセレクションにおいては、どのような能力が評価されるのだろうか。中日OBで、ドラゴンズジュニアを率いて「NPBジュニアトーナメント」で2度の優勝に導いた湊川誠隆氏は、チームを作る上で打力より守備力を重視したという。短期決戦を勝ち抜くには、失点を防ぐ堅実なディフェンスが不可欠とな