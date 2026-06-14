ホワイトソックス戦【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板。8回2死まで完全投球を披露するも、ベッツの失策により快挙は幻となった。初回は先頭アントナッチから空振り三振を奪うなど3者凡退。その後も四球すら許さぬ快投を続けた。前回登板で22者連続アウトで降板していた山本は、この日の7回を投げ終えて43人連続