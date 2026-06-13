毎週金曜日配信中のポッドキャスト番組『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』でパーソナリティを務めるお笑いコンビ「ヤーレンズ」の出井隼之介さんがサッカー記者を体験!北中米ワールドカップに臨む日本代表の壮行試合として5月31日に国立競技場で開催されたキリンチャレンジカップ・アイスランド戦を出井さんがゲキサカの記者として潜入取材。記者席から見た90分、さらには試合後の監督会