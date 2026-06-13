ただものを減らすだけではない「自分らしいすっきり暮らし」を実践する、ミニマリストで整理収納アドバイザーのNozomiさん。夫と子ども2人と暮らすNozomiさんが、生活の変化に合わせて「あえて」増やしたことで、家事がラクになり心にもゆとりが生まれたと感じている3つのものを紹介します。1：子どもの学用品置き場長女が小学1年生になり、新生活に合わせて娘専用の学用品置き場をつくりました。教科書、ノート、筆箱、ランドセル