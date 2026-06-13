伊藤園の前期（4月期）連結売上高は前年比5.3％増の4978億7700万円に達し、過去最高となった2023年4月期から3期連続で更新した。6月2日、決算説明会に臨んだ本庄大介社長は「社内でもよくやってくれたのは従来から言っているブランドの強化。『お〜いお茶』『健康ミネラルむぎ茶』『タリーズコーヒー』が非常に上手くいった」と語る。本庄大介社長「お〜いお茶」は、大谷翔平選手を起用した広告展開などによりブランド力が向