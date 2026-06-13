「200万円台」で狙える最速FFスポーツルノー「メガーヌRS（ルノー・スポール）」は、フランスのモータースポーツの聖地で磨き上げられた、ピュアスポーツの血統を継ぐハッチバックです。今回注目する3代目モデル（DZF4R型）は、日本国内では2011年2月にデビュー。2017年に生産終了を迎えるまで、幾度ものアップデートを重ねながら「世界最高のFFスポーツ」の一角として君臨し続けました。【画像】超カッコイイ！ これが“300万