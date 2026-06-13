12日のパイレーツで途中交代→シカゴ3連戦の第1戦はスタメン外【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に臨んだ。試合終盤の8回、一部ファンから「We want Shohei」と大谷翔平に対して“異例の合唱”が向けられた。今季のメジャーリーグでは「裸軍団」が話題を呼んでいる。この日の試合中にも発生し、100人規模の集団が声援を送った。ホワイトソ