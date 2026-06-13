12日のパイレーツで途中交代→シカゴ3連戦の第1戦はスタメン外

【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）

ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に臨んだ。試合終盤の8回、一部ファンから「We want Shohei」と大谷翔平に対して“異例の合唱”が向けられた。

今季のメジャーリーグでは「裸軍団」が話題を呼んでいる。この日の試合中にも発生し、100人規模の集団が声援を送った。ホワイトソックスが大量リードして迎えた8回。左翼後方にできた「裸軍団」から「We want Shohei（ショウヘイが見たい）」のコールが3回ほど起きた。

大谷は前日11日（同12日）の敵地パイレーツ戦で13号を含む4打席4出塁の活躍を見せていたものの、7回に「左膝の炎症」にため途中交代した。デーブ・ロバーツ監督は軽症を強調していたものの、この日は安静を取ってスタメンから外れていた。

エンゼルス時代の2023年には、同年オフに大谷がFAを迎えるにあたり、敵地でのドジャース戦やマリナーズ戦、レンジャーズ戦などでも大合唱が起きていた。ドジャースと10年契約を結んだなかでも、やはり球界最高のスターを敵地ファンも見たいということか。（Full-Count編集部）