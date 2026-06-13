アース・スター エンターテイメントが刊行するコミックレーベル【アース・スター コミックス】の新刊が2026年6月12日(金)に発売された。公式サイトでは新作や一部既刊を無料で試し読みできる。■『侯爵令嬢アリアレインの追放 the Banishment of Lady Arialaine』第1巻漫画：如月にまる／原作：しろうるり／キャラクター原案：RAHWIA侮ったこと後悔させてやりましょう。ハーゼン家の長女アリアレインは、王太子の婚約者として日々