チェコ戦で5度のドリブル成功と4度の被ファウルを記録北中米ワールドカップ（W杯）に参加中の韓国代表は現地時間6月11日、チェコ代表と対戦し、2-1で勝利を収めた。この試合で際立った輝きを放ったMFイ・ガンイン（PSG）のパフォーマンスについて、データサイト「オプタ」が注目。公式SNSでイ・ガンインのプレーぶりを「神出鬼没」と表現して称賛した。この試合に臨んだイ・ガンインは、優れた個人技で韓国の攻撃を牽引。「オ